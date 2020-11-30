الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 05:52 م

الارصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة
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وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل  تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة

 ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الليل أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاءً محدودة من المناطق الشمالية والوسطى

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية

⚠️ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:
🔺 خطر تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر  وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
🔺خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺 خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات المساء والليل.
🔺 خطر حدوث البرق وتساقط البرد خلال ساعات الليل في شرق المملكة.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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