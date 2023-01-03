الارصاد: تعمق حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تتعمق حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء في المملكة، تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا الى غائمة أحيانا، ونشهد هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر في جنوب وشرق المملكة ويتوقع في ساعات ما بعد العصر ان تشمل هذه الزخات أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية من المملكة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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و مع ساعات الليل الاولى يتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احيانا في أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها العقبة يصحبها حدوث البرق والرعد وتساقط البرد بينما مع ساعات الليل المتأخرة تشتد الهطولات في المناطق الشرقية ،مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.



خليج العقبة:

الاجواء غائمة جزئيا ومع ساعات المساء تهطل زخات متفرقة من المطر ويتوقع في ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وفرصة تساقط البرد والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول خلال فترة المساء الى جنوبية والبحر مائجاً.



التحذيرات ليوم الثلاثاء

- خطر تشكل السيول أثناء الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.