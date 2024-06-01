السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 01-06-2024 07:55 م

الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس اعتباراً من يوم الاحد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية أن أجواء صيفية تنتظر الأردنيين اعتبارا من يوم الغد الاحد ، وسترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس عكس الاجواء المعتدلة التي تعيشها المملكة هذه الأيام.

ووضح مدير الأرصاد ان كتلة هوائية حارة وجافة ستندفع من شبه الجزيرة العربية بسبب تأثير منخفض حراري سطحي اعتباراً من الأحد، تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة في كافة مناطق المملكة، ويرافق تأثير هذه الكتلة رياح جنوبية شرقية جافة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة في معظم المناطق ولعدة أيام، لتسجل درجات الحرارة العظمى مع ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الإثنين أعلى من معدلاتها بحوالي (6-8)درجات .

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