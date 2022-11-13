الارصاد تكشف تطورات الامطار الرعدية والغزيرة التي ستؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد احيانا .



ويوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و تستمر الفرصة لسقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في شرق المملكة ويصحبها الرعد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .



اما يوم الاربعاء يطرأ انخفاض قليل على الحرارة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان