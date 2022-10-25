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الثلاثاء، 25-10-2022 04:48 م

الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وهطول الأمطار - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الاربعاء تحت تاثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية يمتد هطول المطر احيانا ليشمل اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وتدريجيا مع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتحول الرياح الى شمالية غربية.

وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

⚠️ التحذيرات :
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.
 - خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر العواصف الرعدية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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