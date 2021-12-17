الجمعة 17-12-2021
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الجمعة، 17-12-2021 06:10 م

الارصاد تنشر اخر تطورات الحالة الجوية وتحذر المواطنين

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الأرصاد الجوية إن الساعات القادمة ستشهد انخفاضا على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، تتحول أحيانا إلى غائمة، فيما ستتساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، قد تمتد لفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

وتشير آخر صور الاقمار الاصطناعية ورادارات المُشغلة إلى توافد الغيوم المُنخفضة نحو أجزاء مُختلفة من شمال ووسط المملكة، تعمل هذه الغيوم على تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويشمل ذلك طرق نافذه، إضافةً لزخات محلية خفيفة من الأمطار على اجزاء من المناطق الشمالية.

وحذّرت الادارة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض على قمم الجبال العالية.

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