الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

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الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

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رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين العسكري سيف العرب

الصحة التونسية: ذروة انتشار فيروس كورونا خلال شهري 1 و2 المقبلين

472 اصابة كورونا في العناية الحثيثة و18.5% من الفحوصات ايجابية

العراق: 55 وفاة و2438 إصابة بكورونا

تنمية المدن والقرى يختتم ورشة حول إعداد الخطط الاستثمارية

الأربعاء، 25-11-2020 06:20 م

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة،يوم الخميس ، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية، حيث يتوقع خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط على فترات أثناء النهار قد تثير الغبار في مناطق البادية

 




 

 


 

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