الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 09:05 ص

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا الى غائمة أحيانًا، مع وجود فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الإنزلاق على الطرقات في الأماكن التي قد تشهد هطولا للمطر.


  وبحسب تقرير "الأرصاد الجوية"، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بحالة من عدم الإستقرارالجوي، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع اثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويطرأ يوم الأحد إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 - 10 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 19 - 9، وفي مناطق السهول 16 - 11، وفي الاغوار الشمالية 22 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 16 درجة مئوية


 




 

 


 

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