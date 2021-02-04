الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-02-2021 09:11 م

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - بمشيئة الله تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي، يوم الجمعة ، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، ويتوقع مع ساعات الفجر وخلال ساعات النهار أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تضعف الهطولات في أغلب المناطق مع احتمال استمرار هطول المطر على فترات في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

التحذيرات:-

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- خطر الانزلاق على الطرقات  بسبب الهطولات.
- خطر احتمال تشكل السيول  في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية .
- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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