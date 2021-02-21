الارصاد تنشر التفاصيل الكاملة لحالة عدم الاستقرار التي ستؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن تحليلات النماذج العددية للغلاف الجوي تشير الى أنه ستنشأ يوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي وذلك نتيجة لتزامن تأثير امتداد منخفض البحر الأحمر على المملكة مع وجود منخفض جوي بارد ورطب في طبقات الجو العليا اندفع من شرق أوروبا نحو المنطقة مروراً بالأراضي المصرية ، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، حيث يتوقع في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد بعض المناطق، كما وتسود رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار قبل هطول المطر؛ مما يؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية.

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واضاف آل خطاب بأنه ومن المتوقع خلال ساعات صباح يوم الأربعاء أن تبقى المملكة تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتدريجياً مع ساعات النهار يميل الجو الى الاستقرار.

لذلك نحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.



كما ونحذر من:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية قبل هطول المطر.

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات.

- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.

- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.



