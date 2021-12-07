الثلاثاء 07-12-2021
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الثلاثاء، 07-12-2021 09:59 م

الارصاد تنشر تطورات المنخفض الذي سيؤثر على المملكة وتحذر من السيول

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 الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال تركيا،  لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة أثناء النهار في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى أجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون الهطولات في ساعات الليل في شمال المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد لفترة قصيرة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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⚠ التحذيرات:


🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺  احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الليل.
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المناطق الجبلية.

 

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