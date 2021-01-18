الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 02:56 م

الارصاد تنشر تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بان المملكة على موعدٍ مع المنخفض الجوي الثاني هذا الأسبوع .

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و يتمركز المنخفض الجوي شمال سوريا، وذلك اعتباراً من مساء الثلاثاء مصحوبا بكتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر ليل الثلاثاء وتصبح الأجواء أشد برودة، وبمشيئة الله تهطل الأمطار اعتباراً من عصر يوم الثلاثاء بدأً من شمال المملكة تمتد ليلاً للمناطق الوسطى والجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، تكون غزيرة في الأنحاء الغربية مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع حدوث البرق والرعد أحياناً.


ومع تعمق الكتلة الهوائية القطبية يوم الأربعاء تسود أجواء شديدة البرودة ويستمر هطول الأمطار في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويتوقع تساقط زخات من البرد قد تكون غزيرة أحياناً .


 




 

 


 

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