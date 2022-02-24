الارصاد تنشر تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، الجمعة، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً، وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات:

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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