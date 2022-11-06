الارصاد تنشر تفاصيل أول منخفض جوي سيؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت ادارة الأرصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري أن أول منخفض جوي يبدأ تأثيره على المملكة غداً الاثنين ويستمر تأثيره لغاية مساء يوم الأربعاء القادم .



وبالتفاصيل قالت الادارة انه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة،يوم الاثنين ،حيث تسود أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.



ويوم الثلاثاء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ، وتسقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية .



وتكون الأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك فرصة لتساقط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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