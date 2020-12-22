الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء وتحذر

الوكيل الاخباري -

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تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة تمتد خلال ساعات المساء والليل لتشمل اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر .- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .- احتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات المساء والليل في الأنحاء الغربية من المملكة.