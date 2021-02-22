الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء وتحذر من السيول







الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم تدريجياً، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة ، ومع ساعات ما بعد الظهر تشمل الهطولات مناطق متفرقة من وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع ان تكون الهطولات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، هذا وقد تشمل غزارة الهطولات ولفترة وجيزة أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وفي منطقة البحر الميت، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.