الارصاد تنشر تفاصيل تطورات المنخفض وتحذر من السيول

الوكيل الاخباري -

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تبقى الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة،الاربعاء، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتسود رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.ليـــــــــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجياً تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع الساعات المتأخرة من الليل تهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة قد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، وتبقى الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.