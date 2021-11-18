الارصاد تنشر تفاصيل تطورات المنخفض وتحذر من السيول

الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 18-11-2021 06:53 م

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة تدريجياً يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة وتظهر في سماء المملكة الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وفي ساعات المساء يتوقع ان تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة ويصحبها الرعد، وتمتد احيانا الى اجزاء متفرقة من باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
 - خطر ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

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