الارصاد تنشر نصائح هامة للتعامل مع الضباب الكثيف

الوكيل الاخباري - وجهت دائرة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع حالات الضباب الكثيف وشملت هذه النصائح :

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1- عندما تلاحظ وجود الضباب أمامك، تفقّد المرايا، وخفف من سرعتك .



2- استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضباب .



3- قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك .



4- استخدم كشافات الضباب، ولكن تجنب استخدام الشعاع العالي، نظراً لأن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل الرؤية .



5- لا تعتمد على الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامك .



6- إذا كانت الرؤية محدودة للغاية، أنزل زجاج النوافذ للأصغاء لأصوات حركة السيارات من حولك .



7- إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب







