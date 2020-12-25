الجمعة 25-12-2020
الوكيل الاخباري

الارصاد تنشر نصائح هامة للتعامل مع الضباب الكثيف

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الجمعة، 25-12-2020 12:06 ص

الارصاد تنشر نصائح هامة للتعامل مع الضباب الكثيف

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الوكيل الاخباري - وجهت دائرة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع حالات الضباب الكثيف وشملت هذه النصائح : 

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1- عندما تلاحظ وجود الضباب أمامك، تفقّد المرايا، وخفف من سرعتك .

2- استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضباب . 

3- قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك . 

4- استخدم كشافات الضباب، ولكن تجنب استخدام الشعاع العالي، نظراً لأن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل الرؤية . 

5- لا تعتمد على الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامك . 

6- إذا كانت الرؤية محدودة للغاية، أنزل زجاج النوافذ للأصغاء لأصوات حركة السيارات من حولك . 

7- إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب


 




 

 


 

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