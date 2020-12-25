الارصاد تنشر نصائح هامة للتعامل مع الضباب الكثيف

الوكيل الاخباري - وجهت دائرة الارصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع حالات الضباب الكثيف وشملت هذه النصائح :
1- عندما تلاحظ وجود الضباب أمامك، تفقّد المرايا، وخفف من سرعتك .
2- استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضباب .
3- قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك .
4- استخدم كشافات الضباب، ولكن تجنب استخدام الشعاع العالي، نظراً لأن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل الرؤية .
5- لا تعتمد على الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامك .
6- إذا كانت الرؤية محدودة للغاية، أنزل زجاج النوافذ للأصغاء لأصوات حركة السيارات من حولك .
7- إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب