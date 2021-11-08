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الإثنين، 08-11-2021 03:26 م

الارصاد تنفي تعرض المملكة لمنخفض جوي ماطر بغزارة

أمطار


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت ادارة الارصاد الجوية ما يتم تناقله عبر وسائل اعلام بأن المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر بغزارة يحمل معه كميات كبيرة من الأمطار خلال الايام القادمة .

  واكدت الدائرة أنه من المتوقع خلال الفترة بين 16-17 من الشهر الحالي ان تشهد المملكة زخات مطرية في بعض المناطق .  

واكدت الدائرة ان خرائط الطقس لا تشير الى تأثر المملكة باي تغيرات على الحالة الجوية مصاحبة لسقوط امطار خلال الأيام الخمس المقبلة.

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