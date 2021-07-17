الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

مقتل شخصين بإطلاق نار في كاليفورنيا

وصول طائرة تحمل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر الى الاردن

ايرلندا الشمالية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

العراق.. إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في الأنبار

الاحتفال بإطلاق برنامج الإنجاز الشبابي في الأردن

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ منتصف كانون الثاني الماضي

الاحتلال يغلق باب العامود قبيل مسيرة استفزازية لمستوطنين

إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في مدينة بورتلاند الأمريكية

الارصاد توجه نصائح للمواطنين وتحذر من ارتفاع الحرارة يوم الاحد

تلقي اللقاح لمن فوق 15 عاما بدون تسجيل أو موعد مسبق بعد عيد الأضحى

السبت، 17-07-2021 11:16 م

الارصاد توجه نصائح للمواطنين وتحذر من ارتفاع الحرارة يوم الاحد

720215224517471997471


 الوكيل الاخباري - يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة،  والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


⚠ التحذيرات والنصائح:

🔺 خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.
🔺  نحذر من عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
🔺  ننصح بتناول السوائل بشكل متكرر. 
🔺  ننصح بلبس الملابس ذات الألوان الفاتحة واستخدام واقيات الرأس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202110122422260885892

الأرصاد لـ الوكيل : تراجع الكتلة الحارة في أول أيام العيد

a516a29eb423dd4b9159907430f819b1

المملكة تتأثر بكتلة حارة السبت

7202114235826117717010

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

1596350959086

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الاثنين وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة

7202113225528861055167

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الجمعة

حر

ارتفاع على الحرارة الخميس

أخبار متعلقة
7202110231643135472072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ح

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

285331_51_1602310721

أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الإثنين

imgid378405

أجواء معتدلة الاثنين

575bce5b2567b

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. تنبيه من التعرض لأشعة الشمس

62021270100320457417

تحذير هام من الارصاد الجوية حول طقس الثلاثاء