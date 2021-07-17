الارصاد توجه نصائح للمواطنين وتحذر من ارتفاع الحرارة يوم الاحد

الوكيل الاخباري -

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يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.⚠ التحذيرات والنصائح:🔺 خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.🔺 نحذر من عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.🔺 ننصح بتناول السوائل بشكل متكرر.🔺 ننصح بلبس الملابس ذات الألوان الفاتحة واستخدام واقيات الرأس.