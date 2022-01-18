الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 06:52 م

الارصاد توضّح حول تراكم الثلوج يوم الأربعاء

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت إدارة الأرصاد الجوية ان المملكة ستتأثر الاربعاء بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من اصل قطبي،بحيث تكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل ان تكون الهطولات و لفترات محدودة غزيرة أحياناً مع تساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، كما تهطل زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 م عن سطح البحر .

واكدت الادارة لموقع الوكيل الاخباري انه من متوقع ان تتراكم الثلوج بشكل محدود ومتفاوت حسب ارتفاع المنطقة . 

واشارت أن بعض المناطق ستشهد تراكمات ثلجية متفاوتة تتراوح سماكتها من 2 إلى 3 سنتيمرات في المرتفعات الجنوبية، أما مرتفعات غرب العاصمة عمان فستصل سماكة الثلوج فيها إلى 1 سنتيمتر، في حين تصل إلى 5 سنتميترات في المرتفعات الجنوبية.

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