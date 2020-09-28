الارصاد توضح حول توقيت أول منخفض جوي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب للوكيل الاخباري ان هذه الفترة من السنة تشهد بالعادة حالات من عدم الاستقرار الجوي تؤدي الى تساقط الامطار الموسمية .

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وحول بدء تاثر المملكة بالمنخفضات الجوية الباردة قال ال خطاب انه على مدى السنوات الماضية شهدت منطقة شرق حوض البحر الابيض المتوسط منخفضات جوية باردة بعد منتصف شهر نوفمبر القادم مرجحا ان يؤثر اول منخفض جوي ماطر وبارد في هذه الفترة .

واكد ال خطاب انه على المنظور القريب لا توجد اي من حالات عدم الاستقرار الجوية على الاقل على بُعد 5 ايام من اليوم .



