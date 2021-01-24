الارصاد توضح حول ثلوج نهاية الاسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح للوكيل الاخباري ان مركز التنبؤات الجوية يتابع حالة الطقس يومي الخميس والجمعة القادمين .

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واكد ال خطاب في تصريحه ان المملكة على موعد مع منخفض جوي يحمل معه الاجواء الباردة جدا يبدأ بالتاثير على المملكة من ساعات صباح يوم الخميس القادم .

وحول فرص تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم قال ال خطاب انه قيد المراقبة وسيتم نشر تفاصيل كاملة حول فرص تساقط الثلوج خلال تحديثات الخرائط في اليومين القادمين مشيرا الى ان هناك برودة عالية في الطقس خلال المنخفض القادم .



