الارصاد توضح حول فرصة تساقط الثلوج هذا الأسبوع

الوكيل الاخباري -

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن درجات الحرارة ستبقى اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 الى 7 درجات مئوية لغاية مساء يوم الاربعاء المقبل.وأضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، أن الرياح الشرقية التي سادت المملكة منذ بداية المربعانية ستتحول مع نهاية الأسبوع الى غربية وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي لتقترب من معدلاتها لمثل هذا الوقت.وأكد ان التحليلات الاولية للنماذج العددية والمحاكاة للغلاف لا تشير لتساقط الثلج خلال هذا الأسبوع، وان الدائرة تراقب الوضع الجوي على مدار الساعة، حيث يشير إلى انه قد تتأثر المنطقة نهاية الاسبوع الحالي بكتلة هوائية رطبة وباردة قد تؤدي الى تساقط المطر بمشيئة الله.واشار الى ضرورة متابعة التحديثات التي تصدرها الأرصاد الجوية سواء التي تنشر على موقع الادارة على صفحات التواصل الاجتماعي او الموقع الإلكتروني.