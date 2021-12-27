الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

الإثنين 27-12-2021
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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مدير ادارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل، رائد رافد آل خطاب، انه لا يوجد توقعات بتساقط الثلوج على المملكة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

واضاف في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن الادارة تراقب الأسبوع الأول من شهر كانون ثاني 2022 للاعلان عن الفعالية الجوية القادمة.
 
 ودعا آل خطاب المواطنين إلى متابعة تحديثات الحالة الجوية وما يطرأ عليها من تغييرات، وفق ما تُعلنه إدارة الأرصاد الجوية؛ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والحفاظ على سلامتهم.

وكانت مراكز رصد تحدثت عن كتلة قطبية تؤثر على المملكة خلال الأسبوعين القادمين.

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