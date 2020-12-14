الارصاد توضح للوكيل : رياح قوية وانعدام للرؤية وتساقط للبرد خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد ال خطاب للوكيل الاخباري انه وفق اخر معطيات الخرائط الجوية فستتاثر المملكة بهطولات مطرية متفاوتة خلال ساعات مساء وليل اليوم الاثنين .
واضاف ال خطاب انه ووفق الخرائط ستتوقف الهطولات المطرية خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء لوقت قصير .
واشار ال خطاب الى ان الامطار ستعاود الهطول على اجزاء واسعة من المملكة مع انخفاض واضح على درجات الحرارة خلال نهار يوم الاربعاء القادم .
ووجه ال خطاب عددا من التحذيرات للمواطنين للتعامل مع الحالة الجوية منها :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية واحتمال انعدامها
احيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول
المطر.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات مع الهطولات.
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال
ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها
مدينة العقبة.
- خطر حدوث البرق و الرعد وتساقط البرد احيانا .
- خطر ارتفاع موج البحر في العقبة .