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الارصاد توضح للوكيل : رياح قوية وانعدام للرؤية وتساقط للبرد خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد ال خطاب للوكيل الاخباري انه وفق اخر معطيات الخرائط الجوية فستتاثر المملكة بهطولات مطرية متفاوتة خلال ساعات مساء وليل اليوم الاثنين .

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واضاف ال خطاب انه ووفق الخرائط ستتوقف الهطولات المطرية خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء لوقت قصير .

 

واشار ال خطاب الى ان الامطار ستعاود الهطول على اجزاء واسعة من المملكة مع انخفاض واضح على درجات الحرارة خلال نهار يوم الاربعاء القادم . 

 

ووجه ال خطاب عددا من التحذيرات للمواطنين للتعامل مع الحالة الجوية منها : 

 

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية واحتمال انعدامها
احيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول
المطر.


- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.


- خطر الانزلاق على الطرقات مع الهطولات.


- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال
ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها
مدينة العقبة.


- خطر حدوث البرق و الرعد وتساقط البرد احيانا .


- خطر ارتفاع موج البحر في العقبة .

 


 




 

 


 

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