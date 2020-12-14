الارصاد توضح للوكيل : رياح قوية وانعدام للرؤية وتساقط للبرد خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد ال خطاب للوكيل الاخباري انه وفق اخر معطيات الخرائط الجوية فستتاثر المملكة بهطولات مطرية متفاوتة خلال ساعات مساء وليل اليوم الاثنين .

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واضاف ال خطاب انه ووفق الخرائط ستتوقف الهطولات المطرية خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء لوقت قصير .

واشار ال خطاب الى ان الامطار ستعاود الهطول على اجزاء واسعة من المملكة مع انخفاض واضح على درجات الحرارة خلال نهار يوم الاربعاء القادم .

ووجه ال خطاب عددا من التحذيرات للمواطنين للتعامل مع الحالة الجوية منها :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية واحتمال انعدامها

احيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول

المطر.



- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.



- خطر الانزلاق على الطرقات مع الهطولات.



- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال

ساعات الليل في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها

مدينة العقبة.



- خطر حدوث البرق و الرعد وتساقط البرد احيانا .



- خطر ارتفاع موج البحر في العقبة .



