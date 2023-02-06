الارصاد: ثلوج الليلة فوق مرتفعات الـ 1100 متر في الاردن

الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من تعمُق تأثير المنخفض الجوي الذي يتمركز فوق جزيرة قبرص المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، والذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية خاصة في جنوب وشرق المملكة والتي قد تتجاوز سرعتها 90كم/س.

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كما حذرت الأرصاد من خطر شدة سرعة الرياح العاصفة والهبات القوية المرافقة لها وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.



وحول الثلوج أكدت أن ساعات الليل ستشهد هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها 1100م عن سطح البحر وما يزيد، تتراكم بشكل محدود خاصة على المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة).