الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 02-03-2021 08:57 ص

الارصاد : ثلوج على قمم الجبال فجر الخميس

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد يصحبها خلال ساعات الصباح الرعد .

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وتتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق كما ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تشهد قمم الجبال العالية في جنوب المملكة هطول زخات من الثلج ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات تدريجيا وتتناقص كميات الغيوم . 


 




 

 


 

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