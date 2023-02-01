الارصاد : ثلوج فوق هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وصول الجبهة الهوائية الباردة من المملكة، حيث سيتجدد بإذن الله هطول الأمطار.



ووفق الادارة تعبر المملكة تدريجيا جبهة هوائية أكثر برودة، وتتحول الرياح إلى غربية وتهطل الأمطار في أغلب المناطق تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.



ويتوقع خلال ساعات الليل وفجر يوم الخميس، تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1100م عن سطح البحر، حيث تتراكم بشكل محدود ومتفاوت حسب الارتفاع.

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