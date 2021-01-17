الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 05:39 م

الارصاد : ثلوج قد تشهدها هذه المناطق الليلة

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الوكيل الاخباري - هذه الليلة بمشيئة الله تعالى تدريجياً تعبر المملكة الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي؛ حيث تتزايد كميات الغيوم؛ وتصبح الأجواء شديدة البرودة وغائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى  والجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحياناً، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة
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وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات فجر غدٍ الاثنين لهطول زخات من المطر الممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية (الشراه)،  وتبقى الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق، وتؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

التحذيرات:-
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.   
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات المساء والليل بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

 




 

 


 

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