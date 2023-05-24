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الأربعاء، 24-05-2023 07:12 م

الارصاد : حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وامطار محلية بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرا إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة وحارة نسبيا الى حارة في اغلب مناطق المملكة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة  من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلاً مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور  كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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