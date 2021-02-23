الارصاد : حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم تدريجياً، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة.

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ومع ساعات الظهيرة تشمل الهطولات مناطق متفرقة من وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع ان تكون الهطولات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق .

هذا وقد تشمل غزارة الهطولات ولفترة وجيزة أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية مما يؤدي الى تشكلالسيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وفي منطقة البحر الميت .



