الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر الأجواء يوم الاربعاء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، تظهرالغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، كما تتاثر مناطق اقصى شرق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع ان تشهد تساقط زخات من المطر على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الفرصة لسقوط زخات من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الشرقية.



⛔️ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة في البادية الشرقية وقد تنعدم فيها الرؤية الافقية اثناء النهار.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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