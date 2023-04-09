الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وتحذير من السيول والعواصف الرعدية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الاحد أعلى من معدلات الإعتيادية بحوالي (10-11) درجة مئوية، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الاجواء اثناء النهار حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة



وفي ساعات المساء والليل يحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق خاصة في مناطق البادية.



أما يوم الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض الحرارة قليلا وتسود اجواء مغبرة ودافئة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة



واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطولات غزيرة في جنوب المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد على فترات مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة، وفي ساعات الليل يتراجع تأثيبر حالة عدم الإستقرار الجوي و تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ، خطر تشكل العواصف الرعدية ،خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة ،خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الهطول المطري.

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