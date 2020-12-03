الارصاد : حالة ماطرة وعدم استقرار جوي بداية الاسبوع

الوكيل الاخباري -

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تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يوم السبت، حيث تنخفض الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكةتكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بينما تكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الجنوبيةوتدريجياً مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الاستقرار، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.🔺 خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشمالية والةوسطى والشرقية .🔺 تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.ويوم الاحد تكون الاجواء باردة نسبياً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح غربية معتدلة السرعة⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية