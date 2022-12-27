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الثلاثاء، 27-12-2022 05:12 م

الارصاد : حرارة تلامس الصفر

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الوكيل الاخباري - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، عصام يعقوب، اليوم الثلاثاء، إن درجة الحرارة في بعض مناطق الأردن خلال الأيام القادمة ستلامس الصفر المئوي، مثل مرتفعات الشراة.

وتابع يعقوب عبر قناة المملكة، أنه سيكون هناك استقرار على الأجواء في الأيام القادمة، غير انها ستكون باردة في معظم مناطق الأردن، فيما ستكون أجواء باردة جدا فوق المرتفعات.

وأوضح أنه سيكون هناك استقرار على الأجواء في المناطق الشمالية والوسطى في الساعات المقبلة من مساء اليوم الثلاثاء، فيما ستكون هناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية خلال الساعات المقبلة.

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