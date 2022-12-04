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الأحد، 04-12-2022 05:53 م

الارصاد : زخات من المطر الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،يوم الثلاثاء ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تساقط زخات محلية خفيفة من المطر في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .
 
 وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
 وتكون الأجواء لطيفة الحرارة ، يوم الاربعاء ، في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
 
وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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