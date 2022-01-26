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الأربعاء، 26-01-2022 12:47 م

الارصاد: سرعة الرياح ٧٠كم/ ساعة في بعض المناطق

شجرة


الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية من هبات رياح قوية اليوم الاربعاء والتي تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وأضافت في آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي؛ حيث تسود المملكة أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق.

 

وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجياً لتتحول الأجواء إلى غائمة، وتسقط  زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تهطل الأمطار في معظم مناطق المملكة وتكون غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

 

كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000متر عن سطح البحر وما يزيد، وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات.

 




 

 


 

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