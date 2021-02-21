الارصاد : سماكة الثلوج في عجلون وصلت الى نصف متر في المنخفض الاخير

الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن المملكة تأثرت مع ساعات مساء يوم الثلاثاء 16/02/2021 بكتلة هوائية باردة جداً مرافقة لمنخفض جوي تمركز شرق جزيرة قبرص، استمر تأثيره على المملكة حتى ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة 19/02/2021.

اضافة اعلان



حيث شهدت اغلب مناطق المملكة هطولاً للأمطار كان غزيراً على فترات مصحوباً بالبرق والرعد وتساقط البرد احياناً، فيما تساقطت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية والتي يزيد ارتفاعها عن 700 م عن سطح البحر، حيث تراكمت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية بنسب متفاوتة كان اعلاها في مرتفعات الشمال في محطة رصد جوي راس منيف والتي بلغ سماكة الثلج فيها 50 سم، فيما تراوحت سماكة الثلوج في المناطق الوسطى ما بين 10-25 سم بما فيها محطة رصد جوي السلط والتي بلغ ارتفاع الثلوج فيها 15 سم، كما شهدت المرتفعات الجنوبية تراكمات للثلوج، بلغ سماكتها في محطة رصد جوي الربة 10 سم، ومحطة رصد الشوبك 3 سم .



