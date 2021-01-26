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الثلاثاء، 26-01-2021 11:25 ص

الارصاد عن تساقط الثلوج نهاية الاسبوع : المنخفض القادم قد يتطور الجمعة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إنه لا يوجد أي مؤشرات على تساقط الثلوج يوم الخميس مع تأثر المملكة بمنخفض جوي نهاية الأسبوع .

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وأضاف آل خطاب ، ان الأرصاد تراقب التطورات الجوية عن كثب حول المنخفض، إذ تشير الخرائط الجوية إلى تعمق الهواء الاشد برودة يوم الجمعة مع تمركز المنخفض الى الشمال من سوريا وتحسن فرصة الهطولات بالمقارنة مع يوم الخميس .


وأوضح أن المملكة تتأثر الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي سوف يتمركز مع ساعات فجر الجمعة الى السواحل الشمالية لسوريا لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .

 

وفي السياق، قال آل خطاب، إن تأثير المنخفض الجوي سيتعمق باذن الله يوم الجمعة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الاجواء شديدة البرودة مع تساقط زخات المطر قد تكون اثناء النهار غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة .


 




 

 


 

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