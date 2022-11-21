الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسود أجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة .



وتكون الاجواء ليلاً باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد تشمل اجزاء محدودة من وسط و شرق المملكة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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