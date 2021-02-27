السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 27-02-2021 05:59 م

الارصاد : عودة تساقط الأمطار يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .
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التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات خلال ساعات الصباح.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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