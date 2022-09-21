الارصاد : فرصة لتساقط الامطار الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليـــــــــلاً: الأجواء رطبة ومائلة للبرودة في العديد من المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية .

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