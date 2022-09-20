الارصاد : فرصة لتساقط الامطار في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشهد يوم الاربعاء انخفاض طفيف على الحرارة، والأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .



ويوم الخميس تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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