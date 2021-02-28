الارصاد : كتلة هوائية رطبة وأمطار الاربعاء القادم

الوكيل الاخباري - وفق بيان رسمي من ادارة الارصاد الجوية فان المملكة يوم الاربعاء القادم على موعد مع كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً .

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كما و يتوقع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد خلال ساعات الليل لتشمل المناطق الجنوبية الغربية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

ونفت ادارة الارصاد حسب بيانها لغاية اللحظة وجود فرص لتساقط الثلوج فوق القمم الجبلية العالية مشيرة الى ان تطورات الحالة الجوية قيد المتابعة .



