الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات الأحد 28/2/2021

استقبال طلبات الاشتراك لامتحان التوجيهي اليوم

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وأمطار جنوب المملكة اليوم

محافظ اربد لـ الوكيل : عودة جميع سكان البنايات التي تم اخلاؤها فجر اليوم

سريان قرار تخفيض عدد الموظفين الحكوميين الى 30 بالمائة اليوم

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية ببيروت جراء جرس خاطئ

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأميركية

بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

الأحد، 28-02-2021 09:00 ص

الارصاد : كتلة هوائية رطبة وأمطار الاربعاء القادم

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac


الوكيل الاخباري - وفق بيان رسمي من ادارة الارصاد الجوية فان المملكة يوم الاربعاء القادم على موعد مع كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً . 

اضافة اعلان
 

كما و يتوقع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد خلال ساعات الليل لتشمل المناطق الجنوبية الغربية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات . 

 

ونفت ادارة الارصاد حسب بيانها لغاية اللحظة وجود فرص لتساقط الثلوج فوق القمم الجبلية العالية مشيرة الى ان تطورات الحالة الجوية قيد المتابعة . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وأمطار جنوب المملكة اليوم

1202124191341691181629

مؤشرات أولية لعودة تساقط الثلوج بالاردن

22021251379411215861

الارصاد : عودة تساقط الأمطار يوم الاحد - تحذيرات

2202123121223668625450

منخفض جوي قادم إلى المملكة

4f8f23c6-a979-492c-bc83-b5bccba1cfac

الارصاد : أمطار خفيفة متوقعة مساء اليوم جنوب المملكة

220211193014481729175

الارصاد تحذر من طقس السبت

أخبار متعلقة
10cc460b-2b26-455c-8ad0-1615c850a985

الارصاد : تعمق الكتلة القطبية وتدني مستوى تساقط الثلوج الى 800 متر

82587590-8bd8-4e2a-b22c-54a6077256e1

منخفض قطبي بارد جداً يبدأ بالتاثير على المملكة اليوم

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

220217195552426641822

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

820202771045357827448

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

220216112229788507718

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد