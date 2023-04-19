الارصاد : كتلة هوائية رطبة وانخفاض ملموس على الحرارة الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تؤثر على المملكة الخميس كتلة هوائية رطبة نسبيا يرافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح الاجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة واحتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق المملكة .



ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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