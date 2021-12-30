الارصاد لـ الوكيل : امطار في أغلب مناطق المملكة وتحذير من السيول يوم الجمعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير ادارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل، رائد رافد آل خطاب ان المملكة ستتأثر يوم الجمعة بامتداد منخفض جوي يتمركز على سواحل مصر .



وبين لموقع الوكيل الاخباري انه ستسود أجواء باردة وغائمة جزئياً، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، ومع ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم لتصبح الأجواء غائمة، وتهطل زخات من المطر في أغلب مناطق المملكة، وتكون في ساعات الليل المتأخرة ولفترة محدودة غزيرة أحياناً في بعض المناطق بما فيها مدينة العقبة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر .

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