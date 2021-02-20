الارصاد لـ الوكيل : مطر وبرد غزير ستشهده المملكة حتى صباح الاربعاء القادم

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق التحديث الاخير للنشرة الجوية الصادر عن ادارة الارصاد الجوية ظهر اليوم فان حالة من عدم الاستقرار الجوي ستبدأ بالتاثير على المملكة نهار الاثنين القادم .

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مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب اوضح للوكيل الاخباري ان هذه الحالة ستحمل معها الامطار الغزيرة اضافة الى بعض زخات البرد الغزيرة التي ستؤدي الى تشكل السيول في العديد من المناطق مما يستوجب الحذر الشديد .

واضاف آل خطاب ان حالة عدم الاستقرار ستنتهي نهار يوم الاربعاء وستعود الاجواء الى الاستقرار التدريجي .



