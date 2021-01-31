الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 01:43 م

الارصاد : مربعينية الشتاء انتهت ونتوقع المزيد من المنخفضات

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الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن مربعينية شتاء 2020/2021 انتهت يوم امس السبت 30/1/2021، والتي شهدت أربعة منخفضات جوية، كما شهدت انقطاع للامطار دام 21 يوما في الفترة (24/12/2020 ولغاية 14/1/2021) ، محققة كميات أمطار اقل من معدلها العام لفترة المربعينية بقليل في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة بما فيها الاغوار الشمالية والوسطى . 

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وأضاف آل خطاب بأن خمسينية الشتاء للموسم 2020/2021 تبدأ اليوم والتي تشكل امطارها ما نسبتة 38% من امطار الموسم المطري العام . 

 

و على مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد غور الصافي بتاريخ 15/3/2010 اعلى درجة حرارة عظمى خلال فترة الخمسينية وبلغت 40.0 °س فيما سجلت اقل درجة صغرى لنفس الفترة في محطة رصد الشوبك بتاريخ 06/02/1993 بلغت 12.5 دون الصفر المئوي، فيما سجلت محطة رصد الطفيلة اعلى مجموع مطري يومي بتاريخ 11/02/1974 وبلغ 121 ملم.


 




 

 


 

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